Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 73. yıl dönümünde anıldı. Ali Sami Yen'in anma töreninde hazır bulunan isimler, Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Dursun Özbek, "Her sene Ali Sami Yen abimizi anmak üzere Galatasaraylılar olarak buraya geliyoruz. Hem Ali Sami Yen abimiz hem de Süleyman Seba'yı Türk futboluna hizmet etmiş bir büyüğümüzü andık. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Bizim yapmamız gereken onları hiç aklımızdan çıkarmamak. Onları anmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.