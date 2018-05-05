Altay 1. Lig'de

05 Mayıs 2018

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. ve son hafta maçında Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup eden Altay, sıralamada rakibini geride bırakarak 1. Lig'e yükseldi.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 65. dakikada Murat Uluç'un golüyle 1-0 öne geçen Altay, 69. dakikada Furkan Deniz'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90+1. dakikada Muharrem Cengiz'le penaltıdan bir gol daha bulan siyah-beyazlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Gümüşhanespor'da Taner Koç, 90. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 66'a çıkaran Altay, takipçisi Gümüşhanespor'un 2 puan önünde TFF 2. Lig Beyaz Grup'u şampiyon tamamladı. Adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran Altay'ın rakibi Gümüşhanespor, play-off'tan 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Müsabakaya Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhanesporlular da takımlarını yalnız bırakmadı. Altay'da Pendikspor maçında ayağı kırılan Necdet Kaba da müsabakayı sedyede tribünden takip etti.

Statta büyük coşku

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Altaylı futbolcular, bu coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Altay'a yenilerek doğrudan 1. Lig'e yükselme şansını kaçıran Gümüşhanesporlu futbolcuları, bazı Altaylı oyuncular teselli etti.

Altay tekrar 1. Lig'de

2010-2011'de 1. Lig'den düştükten sonra 2014-2015'te de 2. Lig'e veda eden Altay, geçen sezon 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Kocaelispor'u yenerek, tekrar 2. Lig'e yükselmişti.

Bu sezon son haftaya lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, İzmir'de ağırladığı rakibini 3-0 yenerek 2010-2011'de veda ettiği 1. Lig'e döndü.

1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden Altay, en üst seviye ligde geçirdiği 41 yılla bu ligde en fazla mücadele eden takımlar içinde bulunuyor.

TFF, Altay ve Hatayspor'u kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselen Altay ve Hatayspor kulüplerini kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF 2. Lig'de bugün oynanan 34. hafta karşılaşmaları sonunda Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta da Hatayspor şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Altay ve Hatayspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz."

Kaynak: AA