Anadolu Efes ve Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 50. kez karşı karşıya
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Olympiakos ile karşılaşıyor. Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.
Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak. İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.