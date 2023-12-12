Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı

Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi. Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da, hastaneye kaldırılmıştı. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sağlık durumu ile ilgili durumu paylaşırken, “Daha önce sağ koroner arterine stent taktığım hastamızın 190’a 100 kan basıncı ve göğsünde baskıyla geldi. EKG değişikliğinin olmasından dolayı yaşanan bir durum. 24 saat boyuncu 3 kez 2 saat arayla enzim takılacak. Şu anda kan basıncı 150’ye aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için ilaç başlandı. İlk enzimleri normal. 2’nci ve 3’üncü enzimlerin sonucuna göre anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu anda iyi.” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının bitiminde, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına gelerek, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i yumruklamış ve yerde yatan hakem tekmelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, olayın ardından ligleri süresiz tatil ilan ettiğini açıklamıştı.