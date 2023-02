Antalya bisiklet turizminin başkenti oluyor

5 yıl önce Akra Hotels’in ana sponsorluğunda Türkiye ve Antalya turizmine büyük katkılar sunan Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Diana Travel, Grand Park Lara, Paloma Hotels, Regnum Carya, Zemzem Grup, Antalya Aquarium gibi markaların desteğini alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, devlet, yerel yönetim ve özel sektörün sahiplendiği TOUR OF ANTALYA, 5 yıl gibi kısa bir sürede bisiklet dünyasına kendisini kabul ettirdi. Rusya’dan Büyük Britanya’ya, Fransa’dan Malezya’ya, İtalya’dan Moğolistan’a kadar dünyanın farklı kıtalarından sporcu ve takımları ağırlayan ve 3. yılında da 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine geçerek ünlü dünya bisikletinin yıldız isimlerini ve bisiklet takımlarını ağırlamaya başlayan yarış, Antalya ile özdeşleşen yapısı ile sporcu ve takımların yarışmak için sıraya girdiği bir organizasyon oldu.

Takım ve sporcuların dikkatini çekiyor

Turizmini çeşitlendirmek isteyen ve özellikle spor turizminde yaptığı çalışmalarla adını duyuran Antalya, futbol ve golf başta olmak üzere birçok spor etkinliği ve hazırlık kampına ev sahipliği yapıyor. İklim koşulları, alt ve üst yapısı ile spor turizminin de başkenti olmayı başaran Antalya, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bisiklet turizminin de önemli kentlerinden biri haline geldi. 4 farklı etabı ile Antalya’nın doğal ve kültürel güzelliklerini gözler önüne seren yarış, heyecan veren yapısı ile de takım ve sporcuların dikkatini çekiyor.

Hedefine emin adımlarla ilerliyor

Avrupa’da yaklaşık 50 milyar euroluk ticari hacme sahip olan bisiklet turizminden aldığı payı artırmayı hedefleyen Antalya, Tour of Antalya başta olmak üzere büyüyen organizasyonları ile hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bu ilerleyişin farkına varan oteller de Bisiklet Dostu Otel Sertifikası alarak kapılarını tek tek bisiklet takımları ve sporculara açmaya başladı. Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ve Tour of Antalya Proje Direktörü A.Haluk Özsevim, Antalya’nın bisiklet turizmini ve bisiklet turizmindeki hedefi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Hayaldi gerçek oldu”

Türkiye’nin farklı noktalarında başarılı spor etkinliklerine de imza atan Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, bisiklet turizminin Türkiye ve Antalya’daki hızlı büyümesine devam edeceğini söyledi. Son yıllarda bisiklete karşı hem amatör hem de profesyonel anlamda ilginin artığını kaydeden Güney, “Türkiye’de spor turizmi güzel bir ivme yakalamıştı. Farklı spor dallarındaki bu gelim bisiklet turizminde de devam ediyor. Önceden ‘Bisiklet takımları kamp için Türkiye’ye gelecek’ dediğimiz zaman bu ulaşılmaz bir hedef olarak gösteriliyordu. Ancak şu an geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bunun hayal olmadığını görmüş olduk. Çünkü Türkiye’de düzenlenen bisiklet organizasyonları sadece Avrupa’da değil tüm dünyadaki bisiklet takım ve sporcularının dikkatini çekti. Şimdi takım ve sporcular Antalya’ya kampa geliyor. Bu da ilerlediğimiz yolun doğru olduğunu gösterdi. Bisiklet turizminde milyarlarca dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. Türkiye ve Antalya bu noktada çok zengin bir yapıya sahip. Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak için önemli argümanlardan biri de bisiklet turizmidir. Çok ciddi bir pastadan bahsediyoruz ve Türkiye bu pastadan çok ciddi bir pay alacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Haluk Özsevim: “Taleplere ‘hayır’ diyoruz”

Tour of Antalya Proje Direktörü A. Haluk Özsevim ise Türkiye’nin bisiklet turizmine geç adım attığını ancak gelişimini çok hızlı sürdürdüğünü ifade etti. Bisiklet organizasyonlarının çok dikkat isteyen ve ayrıntılı organizasyonlar olduğunu hatırlatan Özsevim, “Bu organizasyonlar çok zorlu organizasyonlar ancak tanıtım ve imaja sağladığı katkı da çok büyük. Bu sene 5. kez gerçekleştireceğimiz organizasyon için çok zorlu bir süreci özel sektör ve yerel yönetimler birlikte hareket ederek atlattık. Çok başarılı olduk ve Tour of Antalya’yı bilinen bir marka organizasyon haline getirdik. İlk yıllarda takımları katılımları için teşvik etmeye çalışırken şimdi takımların çok ciddi ilgisini görüyoruz ve kotayı doldurduktan sonra taleplere ‘hayır’ yanıtı vermek durumunda kalıyoruz. Bu gelişim bizim için önemli bir göstergedir. Kısa sürede önemli bir yol aldık. Bisiklet takımları kamp için Türkiye’ye gelmeye başladı. Farklı yarış organizasyonları da yapılıyor. Her başarılı organizasyon Türkiye’ye ve Antalya’ya büyük bir değer katmaktadır. Milyarlarca euroluk bir pazardan bahsediyoruz ve bu pazar her geçen sene büyüyor. İlerleyen yıllarda Türkiye ve özellikle Antalya, bisiklet turizminde çok ciddi bir noktaya ulaşacaktır” diye konuştu.

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’ya güçlü kurum ve markalardan büyük destek

Dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve bisikletçilerine 2018 yılından bu yana ev sahipliği yapan TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, bisiklet sporunun gelişimi ve bisiklet turizmi için itici güç olurken Antalya ve Türkiye’nin tanıtımı için de değer yaratıyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin yanı sıra ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumlarının ve kuruluşların destek verdiği TOUR OF ANTALYA; AKRA Hotels ana sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel’ın co-sponsorluğunda, Grand Park Lara Otel, Paloma Hotels, Regnum Carya, Zemzem Grup, Salcano, Shimano, Yaşam Hastanesi, Antalya Aquarium ve Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD)’nin destekleriyle düzenlenecek.