Antalyaspor ile HDI Sigorta'dan yeni iş birliği

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, şort sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, global bir şirket ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve "Antalyaspor, büyük markalarla sponsorluklarını devam ettirecek" dedi.

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, Antalyaspor'un istikrarlı bir şekilde Süper Lig'de mücadele ettiğini ifade etti ve "Antalyaspor'un yeni sezonda başarılı olacağına inanıyoruz. Antalyspor ile güzel bir iş birliği yapacağımızı düşünüyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olan bir şirketiz. Çünkü sporun birleştirici özelliğini önemsiyoruz" dedi.