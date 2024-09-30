Antoine Griezmann'dan milli takıma veda
Profesyonel kariyerinin tamamında İspanya Süper Lig'i La Liga'da oynayan; Atletico Madrid, Real Sociedad ve Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann milli takımı bıraktığını duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu Fransa Milli Takımı'nda 137 maça çıkarak 44 gol kaydetmişti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid forması giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum." ifadelerini kullandı.
33 yaşındaki Griezmann, Fransa Milli Takımı'nda 137 maça çıktı ve 44 gol kaydetti. 2014 yılından beri Fransa Milli Takımı'nda oynayan Griezmann, 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunda yer alıyordu.
Profesyonel kariyerinin tamamında La Liga'da oynayan Griezmann, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Sociedad ve Barcelona'da da forma giydi.