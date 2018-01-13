Arda Turan İstanbul'da

13 Ocak 2018

İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanan Arda Turan, kulübe, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına veda etti.

Sosyal medya sayfasından açıklama yapan futbolcu, "Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Bir hayalperest olarak, bunun cesaret, kararlılık ve emek gerektirdiğini iyi bilirim. Günün birinde Barcelona takımının formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için son nefesime kadar kendimle gurur duyacağım. Ama şimdi veda zamanı. En azından bir süreliğine." ifadelerini kullandı.

Katalan kulübüne ve takım arkadaşlarına da seslenen Arda Turan, şunları kaydetti:

"Sahada ve saha dışında her anın tadını çıkarmamı sağlayan takım arkadaşlarım, sizlerle aynı takımın parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı. Camp Nou'da adımı haykıran Barcelona sevdalıları, sizin için mücadele etme imkanı bulduğum her bir fırsat benim için çok kıymetliydi.

Sadece benim değil, sayısız Türk çocuğunun rüyasını gerçekleştiren kulübüm, bilmenizi isterim ki ruhumun bir yerinde hala bir gülümseme saklı. O gülümsemeyi bulmam için ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım."

Arda Turan, paylaşımını "Yeniden o çok sevdiğiniz adama dönüşmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Aramızdaki mesafenin ise hiçbir önemi yok, birlikte yaşadığımız anılar sonsuza dek kalbimde olacak. Gücüme güç katacak, yolumu aydınlatacak." ifadeleriyle bitirdi.

Havalimanında ilk açıklama

Öte yandan Arda Turan, transferin ardından İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda Başakşehirli taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum. Sayın başkan Göksel Gümüşdağ'a, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya ve Medipol Başakşehir camiasına bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Yeniden sağlıklı bir şekilde, bu organizasyona katkı vereceğim için çok mutluyum. Sadece kısa vade için değil uzun vadeli başarılar için geldim. Umarım önemli başarılar yakalarız" dedi.