Arda Turan yine kadroya alınmadı

22 Eylül 2017

Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör Ernesto Valverde'nin gözüne girmeyi henüz başaramayan Arda Turan, 1 hafta önce sakatlıktan çıkmasına rağmen yine kadro dışında tutuldu.

Arda, bu sezon sadece ilk haftadaki Real Betis maçının kadrosuna alınmış ancak o karşılaşmada da yedekte beklemişti.

La Liga'daki tüm maçlarını kazanarak 15 puanla lider durumda olan Barcelona'nın rakibi Girona ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA