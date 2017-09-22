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Arda Turan yine kadroya alınmadı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Girona'ya karşı oynayacak Barcelona'da Arda Turan maç kadrosuna dahil edilmedi.

Arda Turan yine kadroya alınmadı
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Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör Ernesto Valverde'nin gözüne girmeyi henüz başaramayan Arda Turan, 1 hafta önce sakatlıktan çıkmasına rağmen yine kadro dışında tutuldu.

Arda, bu sezon sadece ilk haftadaki Real Betis maçının kadrosuna alınmış ancak o karşılaşmada da yedekte beklemişti.

La Liga'daki tüm maçlarını kazanarak 15 puanla lider durumda olan Barcelona'nın rakibi Girona ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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