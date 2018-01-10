Arda Turan'ın menajeri transferi duyurdu

Barcelona'da forma giyen Milli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncunun Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ancak Bulut, son sözün Barcelona'da olduğunu dile getirdi.

Arda Turan Medipol Başakşehir'de

Öte yandan Medipol Başkşehir'in deneyimli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, Arda'yı kiralık ve bedelsiz transfer etmek istediklerini belirterek, "Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay bir ayak değil. Yarın veya cuma gününe kadar belli olacak. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur" dedi.