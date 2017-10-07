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Arsenal, milli futbolcu ile ilgileniyor

Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan'ın İngiliz ekibi Arsenal'e transfer olacağı iddia edildi.

Arsenal, milli futbolcu ile ilgileniyor
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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan, ocak ayında takımdan ayrılabilir.

2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla İngiltere Ligi ekiplerinden Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi.

Arsenal'in Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Arda Turan'ı ocak ayında renklerine bağlamak için girişimlerde bulunacağı iddia edilirken, İngiliz ekibinin bu yarıştaki en ciddi rakibinin Galatasaray olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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