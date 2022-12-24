Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Başkentte başladı
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.
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Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki kupaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 18 kulüpten toplam 71 sporcu katılıyor.
Organizasyonda, "Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapılacak.
İki gün sürecek şampiyona yarın yapılacak madalya töreni ile sona erecek.