Atalanta-Bayer Leverkusen finali ne zaman saat kaçta? Avrupa Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nden dün akşam yarı final maçları oynandı. Rakiplerini deviren Atalanta ve Bayer Leverkusen final maçında karşılaşacak. Sporseveler de bu büyük karşılaşmayı şimdiden dört gözle beklemeye başladı. 'Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta' ve 'UEFA Avrupa Ligi'finali hangi kanaldan canlı yayınlanacak?' sorularının yanıtı merak konusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları dün akşam oynandı. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Marsilya’yı rövanşta 3-0 mağlup eden İtalyan ekibi Atalanta finale çıktı. İlk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Roma'yla evinde 2-2 berabere kalan Leverkusen diğer finalist oldu.
Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi final maçında İtalyan Atalanta ile Alman Bayer Leverkusen mücadele edecek. Müsabaka 22 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.
Atalanta - Bayer Leverkusen maçı nerede oynanacak?
Dev karşılaşmaya bu yıl İrlanda'daki Dublin Arena ev sahipliği yapacak.
Atalanta - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Atalanta ile Bayer Leverkusen'in karşılaşacağ UEFA Avrupa Ligi final maçı dijital platform Exxen'de yayımlanacak. Maç şifresiz olmayacak.