Ataman: "En önemli 5 oyuncumuzun NBA'de olması büyük sıkıntı"

Türk basketbolunu milli takımlar düzeyinde daha iyi noktaya getirmek istediklerini belirten Başkan Türkoğlu, "Yeniden milli takım heyecanını yaşıyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bize destek veren Türk halkına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milliler, yarın Filipinler ile ilk hazırlık maçını oynayacak. 3 Temmuz'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 6-7 Temmuz'da ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek turnuvada ev sahibi ülke ve Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile 3 zorlu maç bizi bekliyor

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman:

"Türk basketboluna maalesef milli takımlar düzeyinde çok büyük katkımız olamadı. Bu kez alışkanlarımızı değiştirdik. Milli takımımızı 2 haftalık bir hazırlık kampına davet ettik. Bu kampa daha çok eleme maçlarında oynayabilecek oyuncuları çağırdık. Sistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Dört önemli hazırlık maçı yapacağız. İlk maçımızı Filipinler ile oynayacağız. Önümüzdeki hafta da Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile çok zorlu 3 maç yapacağız" şeklinde görüş belirtti.

Çok iyi bir jenerasyona sahip olduklarına vurgu yapan Ataman, "En önemli 5 oyuncumuzun NBA'de olması en büyük sıkıntı. Eleme maçlarında forma giyememeleri bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. NBA'de oynayanlarla da temas halindeyim. Alperen Şengün aradı, çok motive olmuş. 'Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takıma katılacağım ve millileri madalyaya taşıyacağız.' dedi. Cedi Osman da çok istekli. Diğer oyuncular da aynı durumda. NBA'deki oyuncuların da katılmasıyla Türk Milli Takımı'nın alışkın olduğum şampiyonluklar için mücadele edeceğini düşünüyorum. Hedefimiz 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve şampiyonluk. Bunun da ateşini şimdiden yakmış durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç Şanlı: "İki haftada kendimizi test edebileceğiz"

2025 Avrupa Şampiyonası elemeleri için çok önemli bir kamp süreci geçireceklerini aktaran Sertaç Şanlı, "Çok zorlu ve kendimizi test edebileceğimiz bir 2 hafta olacak. Hedefimiz buradan iyi sonuçlarla çıkıp elemelere hazır olmak. Avrupa Şampiyonası'na katılarak madalya kazanmayı hedefliyoruz. NBA'den de gelecek oyuncularla madalya hedefi olan bir kadro oluşturacağız. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.