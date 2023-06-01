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Avrupa Ligi'nde şampiyon 7. kez Sevilla

Roma'yla 1-1 berabere kaldığı final maçını penaltılarda 4-1 kazanan Sevilla, rekortmeni olduğu Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 7. defa kazandı.

Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi'ni 3'ü üst üste olmak üzere daha önce 6 defa kazanan turnuvanın en başarılı takımı Sevilla, bu defa Budapeşte'deki finalde güldü. 

Avrupa'nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma kozlarını paylaştı.

Roma, 35. dakikada Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti. 

İkinci yarıya ise Sevilla etkili başladı. 55'te Navas'ın ortasını Mancini kendi kalesine gönderdi: 1-1.

77. dakikada Sevilla'nın kazandığı penaltı VAR'ın uyarısı sonrası iptal edildi.

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları da bu skorla tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. defa şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ni 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 yıllarından sonra 2023'te de şampiyon olarak tamamlamıştı. 