Avrupa Ligi'nde şampiyon 7. kez Sevilla

UEFA Avrupa Ligi'ni 3'ü üst üste olmak üzere daha önce 6 defa kazanan turnuvanın en başarılı takımı Sevilla, bu defa Budapeşte'deki finalde güldü.

Avrupa'nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma kozlarını paylaştı.

Roma, 35. dakikada Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya ise Sevilla etkili başladı. 55'te Navas'ın ortasını Mancini kendi kalesine gönderdi: 1-1.

77. dakikada Sevilla'nın kazandığı penaltı VAR'ın uyarısı sonrası iptal edildi.

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları da bu skorla tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. defa şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ni 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 yıllarından sonra 2023'te de şampiyon olarak tamamlamıştı.