Avrupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu

13 Nisan 2018

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda son şampiyon Real Madrid Bayern Münih ile, Liverpool da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma ile karşılaşacak.

Yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, tarihlerinde oynanacak. Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinin galibi, 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak finalde ev sahibi statüsünde olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final kuraları çekildi.

İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.

Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. Marsilya - Salzburg maçının galibi Lyon'da oynanacak final maçında formalite gereği ev sahibi olacak. Marsilya-Salzburg, eşleşmesinin galibi, Lyon'daki finalde ev sahibi takım statüsünde olacak.