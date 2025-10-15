Türkiye muhtemel rakipleri... Türkiye A Milli Takım Dünya Kupası Elemeri'nde muhtemel rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek grup ikinciliği yolunda büyük bir avantaj elde etti. Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekibin play-off yarı finaline kalması için yalnızca 1 puan yeterli hale geldi.

Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak play-off yarı finalinde ev sahibi takım olacak. Yarı finali geçen ekip, 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek için final maçına çıkacak.

Muhtemel rakipler belli olmaya başladı

A Milli Takım’ın yarı finalde karşılaşma olasılığı yüksek ülkeler arasında İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya ve San Marino bulunuyor.

Yarı finalin ardından, milliler turu geçmesi halinde Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya veya Arnavutluk ile karşılaşabilecek.

Play-off tarihleri belli

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçları 26–28 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşmaları ise 29–31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.