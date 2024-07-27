Aziz Yıldırım da katıldı! Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.

Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantı öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın tokalaşması üyeler tarafından alkışlandı.

Yapılan açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunu okuyan Burak Kızılhan, sözü şube sorumlularına verdi.

Şube sorumlularının branşlarla ilgili verdiği bilgilerin ardından yeniden kürsüye gelen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net olduğunu ve mücadelemizin bitmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. TFF seçimli genel kurulu gerçekleşti. Yeni seçilen federasyondan tek beklentimiz adil yaklaşımla tüm takımlara eşit mesafede, Türk futbolunun geleceğini düşünerek adımlar atılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Futbolda yeni sezona ilişkin beklentileri aktaran Kızılhan, "Yapılan haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. RAMS Park'ta her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini gösteren takımımıza minnettarız. Mourinho liderliğinde bu sezonun Fenerbahçe için büyük başarılara sahne olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Koç'un Bodrum'daki açıklamalarının amacından saptırılmaya çalışıldığını anlatan Kızılhan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe bir ve beraber olursa tüm zorlukları aşacak güce sahiptir. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü diyoruz. Marka değeriyle kıyasladığımızda bizim kadar farklı branşta aktif başka spor kulübü yok. Fenerbahçe bu branşlarda sadece aktif değil, hepsinde zirve yarışı içinde. Rakipler değişiyor ama Fenerbahçe adı hep aynı yerde kalıyor."