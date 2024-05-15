Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına aday olma nedenini açıkladı: Şampiyonluk için geliyorum!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2 adaylı seçim sürecine bugün itibarıyla resmen girdi. Mevcut başkan Ali Koç ve kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yarışayacağı seçim, mayıs ayı içerisinde gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde bugün için basın açıklaması yapacağını söyleyen Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamalarından önce çıkan başlıklar şöyle:

"Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolu kurtulsun' diyorlar"

* Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu' demişlerdi. Şimdi 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolu kurtulsun' diyorlar.

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz"

* Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz.

"Başkanlığa aday olma nedenim..."

* Neden başkanlığa aday olduğumu söyleyeyim. Hiç niyetim yoktu, para da kazanıyorum. İşler tıkırındaydı. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Herkes, 'sen varken aday olmayız' dedi. Bu yüzden aday olmaya mecbur kaldım.

"20 senede 6 kez şampiyon oldum"

* 20 sene başkanlık yaptım, 6 sene lig şampiyonu oldum. Zor günlerde olduk hem de. Hiçbir zaman 'para yok' demedik. Şu anda faizlerle birlikte 4 milyar TL borç var, diğer borçlarla birlikte 12 milyar TL toplam borç var. 2018'deki kitapçıkta gösterdim. Ülker ile beraber bir arsa vardı stadın yanında, oraya konutlar yapıp satacaktık. Anlaşmalar tamamdı. O arsadan dolayı Fenerbahçe 70 milyon euro pay alacaktı.

"Bıraktığımızda borç 400 milyon Euro'ydu"

* 1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var. 630 Milyon euro borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon euro, Ülker 70 Milyon euro, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon euro borç yok ama 630 Milyon euro'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon euro'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon euro'ya oyuncu sattınız, devlete gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon euro! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon euro! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle.

"Engel olmamak için muhalefet yapmadık"

* Bu süreçte resmin dışına çıkarak kulübe dışarıdan bakma fırsatı elde ettim. Geçmişte yaptığımız hataları da analiz ettik. Bu süre zarfında mevcut kulüp başkanı ve yönetimin çalışmalarına engel teşkil etmemek adına muhalefet yapmadık, çoğunlukla sessiz kaldık. Konuştuğumuz zamanlarda da camianın birlik ve beraberliğine dikkat çektik. Takımın motivasyonunu etkilememek adına ocak 2024'ten bu yana sürekli sağduyu çağrısı yaptım ve camiamızı birleşmeye çağırdım. Derbide galip geleceğiz ve yeni süreç başlayacak.

"2018 şampiyonluğumuz kongreye kurban edildi"

* Üzülerek söylemek istiyorum ki 2018 şampiyonluğumuz, kongre sürecine kurban edilmiştir. İnşallah bunlar sonraki yıllarda seçim süreçleri, şampiyonlukları feda etmemize sebebiyet vermez. Bugün karşınızda şampiyonluk ihtimalinin, rakibimizin maçlarına bağlı olmasının burukluğu ile duruyoruz.

"Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor? Federasyon mu, iktidar mı, hakemler mi?"

* Bir taraftar olarak her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedik. Aktif muhalefet hiçbir zaman yapmadık. Takımın performansını düşürecek bir aksiyon içerisinde olmadık. Ancak gelinen noktada mevcut başkan, 'Başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedi. Bu ne demek? Ali Koç, başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bu süreçte arkadaşlarla iyice düşündük. Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açıkça konuşmak lazım. Federasyon mu, iktidar mı, hakemler mi?

"Devlet ayrı, hükümet ayrı"

* Devlet ayrı, hükümet ayrı. Devletle kavga edemeyiz. Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız.

"Ben fenerbahçe'nin adamıyım!"

* Kaç kongre üyemiz var? 60 bin olmuş. 46 bini aidat yatırmış. En az 10 seneyi geçen 15-20 bin kişi var. Neredesiniz? Neden burada değilsiniz? Hepinize soruyorum. Buraya geleceksiniz, 'ben adayım' diyeceksiniz. Para sorun değil Fenerbahçe'de. Parayı her zaman bulursunuz. Twitter'da yazıyorsunuz... Benim Twitter'ım yok, tweet okumam ben. Kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım! Fenerbahçeliyim. 20 sene Fenerbahçe'nin başına bela oldum, yine gelirim!

"Fenerbahçe üst kimliktir"

* Ben bir laf üzerine geliyorum: 'Fenerbahçe'yi ben varken şampiyon yapmayacaklar' O zaman biz nasıl şampiyon olacağız? Çocuklar ağlıyor! Öyle söylüyorlardı. Fenerbahçe Spor Kulübü üst kimliktir, bu kimlik altında her türlü insan vardır. Hiçbir zaman ayrımcılık olmaz. Benim için insan olması önemli.

"Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey; Kazanma umudu"

* Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey, kazanma umudu olmalıdır. Bu umut kaybedildiğinde buradan geri dönüş olmayacaktır. Geriye parlak günlere dönüş için artık son duraktayız. Özellikle gençlerin ve çocuklar için acil çözümler bulunmalıdır.

"Daha hiç para konuşmadık"

* Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Menajeriyle arkadaşlar görüşmeye devam edecekler. Basın bir acayip. Biz daha hiç para konuşmadık. Konyaspor maçını izlediğini kendisi söyledi. Bir aday, telefonla konuşmuş. Mevcut başkan, menajer göndermiş. Televizyona baktım, '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ekibi alacak...' 15 milyon verilir mi? diyor. Sana ne?

"Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek"

* Mourinho konusunda basın ikiye ayrılmış. Çok değişmiş basın ya, çok acayip. Ayıp... Adamın geldiği yok, konuşuyoruz. Şartlarda anlaşırsak gelecek. Ama rahat bırakmıyorsunuz ki. Arabistan'a gitmiyor, gözümüz aydın olsun. Paraya ihtiyacı yok adamcağızın. Olumlu olun, algı yapmayın.

"Kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödeyeceğim"

* Mourinho konusunda düşüncem şu; yukarıda olan bir şey sizi yukarıya çeker. Aşağıda olan bir şey sizi yukarıya çekemez. Roberto Carlos geldi, 'Avrupa'da final oynarız' dedi. 'Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluruz' dedi. Aklımızda yoktu. Bunu bütün oyunculara enjekte etti. Oyuncular inandı. Takım iyi, Fenerbahçe iyi. 4-5 tane oyuncu alırsınız. Ama başına takımı güçlendirecek, yönlendirecek insanlar lazım. Parasal olarak da sıkıntı yok. Yönetime teklifim; 9 Haziran'da seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa, bizden konuyu yürütecek arkadaşlarla beraber gidip beraber imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam eder, o seçilirse onunla devam eder. Ben seçimi kaybedersem Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi da taahhüt ediyorum!

"Banka borcunu kapatmamız gerek"

* Kim para vadediyorsa Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na gelecek taahhütlerini verecek. Geçmişte de vadedenler sözlerini yerine getirecekler. Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var. 4 sene bizden, 6 sene bu yönetimden. Parayı imece usulü vereceğiz, halledeceğiz. Üç sene kombine alacağız, banka borcunu kapatacağız! Yoksa büyük tehlike var.

"Murat Ülker'e 'gel başkan ol' dedim"

* Zengin adamı ben ne yapayım. Zengin adam dışarıda kalsın para versin. Murat Ülker'e, 'Gel başkan ol' dedim. 'Beni listeye yaz' dedi. Ferit Bey aynı şeyleri söyledi. İşleri var, bu yüzden yönetimde çalışacak adam lazım.

"Ben şampiyon olmaya geliyorum"

* Transfer bütçesi belirlemedim. Ben borç kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum. Benim olduğum dönemde Galatasaray hikâyeydi. Biz FETÖ ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten başka bir şeyle mücadele edemedik.

"Bu yönetimle az daha kümeye gidiyorduk"

* Bizim dönemimizde 6 defa şampiyon olduk, 3 defa son hafta kaybettik. Hiç küme düşme tehlikesi yaşamadık, onu biliyoruz. Bu yönetimle az daha kümeye gidiyorduk. Önce Süper Lig'de şampiyon olacağım. Şampiyonlar Ligi'nde hayal uydurup milleti kandırmaya gerek yok. 10 senedir şampiyon olamıyoruz, Türkiye'de şampiyon olacağım.

"Yönetim listesi için çalışmam yok"

* Arkadaşlarım da dahil olmak üzere, yönetim listesi için hiç kimseyle konuşmadım. Hiçbir çalışma yok. Yazılan her şey yalan. Yönetimde zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var.

Yabancı VAR yorumu

* Neden bu kararı aldılar? Onu araştırmak lazım. Doğru mu yanlış mı? Konuyu bilmediğim için yorum yapamam.

"İnşallah bu galatasaray maçı bayramımız olur"

* O zamanlar inanç vardı. Soyunma odasına gidiyorduk, 'Galatasaray maçları bizim bayramımız' diyorduk, onları motive ediyorduk. İnşallah bu hafta da bayramımız olur.

"Ben Ali Koç ile küs değilim"

* Ben Ali Koç ile küs değilim. Fikirlerimiz ayrı. Divan'da gelip elimi sıksaydı, 'Neden sıktın?' mı diyecektim?

"'Garajdan gitti' dediler, havadan mı gidecektim"

* Ali Koç'la sorunum yok, icraatleri ile ilgili sorunum var. Seçimi kaybettim, 'garajdan gitti' dediler. Nereden gidecektim havadan mı? Allah aşkına bu haberler nedir ya... Adama niye 100 milyon euro vereyim!

Tüzük değişikliği mesajı ve af

* Bir amacım da 2025'te yeniden tüzük tadilatı yapmak. Bir başkan, altında yönetim ve kurullar olacak. Bu bütünlük olmazsa kimse seçilemeyecek. Bu tüzük öyle bir tüzük. Tüzüğü yeniden düzeltmek lazım. Benim attığım insanlar dahil bir af çıkaralım. Gelsinler, paralarını ödesinler.