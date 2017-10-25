Aziz Yıldırım'a hapis istemi

25 Ekim 2017

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu olaya ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Uzlaştırma Bürosu Savcısı Zübeyir Tecelli tarafından hazırlanan iddianamede, Yıldırım ve Eyigüngör şüpheli olarak yeraldı.

İddianamede, Yıldırım'ın "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar, Eyigüngör'ün ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan iddianamede şüpheliler Yıldırım ve Eyigüngör hakkında, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs'ta oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, Yıldırım da ifadesi sırasında kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.

Öte yandan tarafların şikayeti üzerine yürütülen soruşturma dosyası, söz konusu suçun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildiği, ancak Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör'ün uzlaşmayı kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak: AA