Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un hakem eleştirilerine: Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut

Fenerbahçe'nin başkanlığına yeniden talip olan Aziz Yıldırım, İstanbul'da Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması’na katılarak kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, mevcut yönetimin yaptığı iyi şeylere teşekkür ederken, daha sonra hakemlere değindi.

Yıldırım, “İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

'Borcu yazıyorsun, geliri de yaz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün düzenlediği basın toplantısında borçlarla ilgili, “31 Mayıs 2018’de 3 milyar 180 TL olan borcumuz, bugün enflasyonla 23 milyar 610 milyon TL’ye geliyor” sözlerine yanıt veren Yıldırım, şunları dile getirdi: “Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık. Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz."

Aziz Yıldırım, Ataşehir’de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'yla ilgili “Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz” dedi.

Ali Koç’un futbol A takımıyla alakalı söylediklerini de eleştiren Yıldırım, "'Şampiyonluk sözü vermiyorum. Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.