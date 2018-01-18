Bahattin Sofuoğlu'na iki sponsor

18 Ocak 2018

EVİN TAHİNCİOĞLU

GAZİANTEP - Başalarıları ile adını duyuran Kenan Sofuoğlu'nun 14 yaşındaki kuzeni de aynı yoldan ilerliyor. Genç motorcuya Kuba Motor ve RKS Motor sponsorluk sağladı.

Henüz çok genç olan Bahattin Sofuoğlu’nun motosiklet tutkusu, babasının yaşında iken kendisine aldığı motosiklet ile başladı ve 7 yaşında katıldığı yarışmada birinci olarak küçük yaşında ileride büyük işler başarabileceğinin sinyallerini verdi. Sofuoğlu yakın zamanda kendi klasmanındaki birçok yarışta birincilikler elde ederek adını şimdiden duyurmaya başladı.

2017 250 cc S3 Türkiye Supermoto Şampiyonası’nda ve 2017 125 cc Türkiye Supersport Şampiyonası’nda birincilikler elde ederek şampiyonluklar tadan Bahattin Sofuoğlu'na iki şirket sponsor oldu. Türkiye motosiklet sektörü markalarından Kuba Motor ve RKS Motor’u 2018 yılı itibariyle Bahattin Sofuoğlu'na sponsorluk yapacaklarını duyurdu.