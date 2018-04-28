Bakü'de pole pozisyonu Vettel'in
Formula 1'de Ferrari'nin Alman pilotu Vettel, Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.41.498'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, son şampiyon Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.41.677 ile ikinciliği elde etti.
Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.41.837'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.
Kaynak: AA