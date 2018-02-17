Barcelona iki hafta sonra yeniden galip
La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenerek iki hafta süren galibiyet suskunluğuna son verdi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yendi.
Ipurua Stadı'nda oynanan mücadelede Eibar, La Liga lideri Barcelona'yı konuk etti. Katalan ekibi, 16. dakikada Luis Suarez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Barcelona'da 88. dakikada Jordi Alba, Messi'nin vuruşunda kaleciden seken topu ağlara gönderdi. Karşılaşma Katalan temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Eibar'ın Şilili oyuncusu Fabian Orellana, mücadelenin 66. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde iki hafta süren galibiyet suskunluğuna bu maçla son veren Barcelona, puanını 62 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken, Eibar 35 puanda kaldı.
Kaynak: AA