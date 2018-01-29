Başakşehir gol olup yağdı
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.
Medipol Başakşehir karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 5-0 galip bitirdi. Başakşehir'in gollerini 7. dakikada Napoleoni, 20. dakikada Gökhan İnler, 31 ve 38. dakikada Visca, 43. dakikada ise Adebayor kaydetti.
Bu sonuçla Başakşehir 42 puanla birinciliğini sürdürdü. Son sırada bulunan Kardemir Karabükspor ise 9 puanda kaldı.