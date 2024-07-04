Basketbolda yeni transferler: Stanley Johnson Anadolu Efes'e, Nigel Hayes-Davis Fenerbahçe Beko'ya!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li forvet Stanley Johnson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Stanley Johnson ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

Açıklamada, "NBA'de geçirdiği sekiz yılda 449 maçta forma giyen Johnson, maç başına 6,2 sayı, 3,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Stanley Johnson geçtiğimiz sezon G Lig'de Stockton Kings forması ile maç başına 27,1 dakika ortalama süre alarak, maç başına 14,2 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı." bilgisi verildi.

Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesi uzadı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon iyi bir performans sergileyen 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesindeki açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayla EuroLeague'de 33 maçın tamamında sahada yer alarak, 10.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.5 asist ve 1.2 top çalma ortalaması yakaladı. Hayes-Davis, ligde ise 21 maçta ortalama 10.29 sayı, 4.90 ribaund ve 1.76 asist katkısı sağladı.