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  3. Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması!
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Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

AA
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali ve Galatasaray transferi ile gündemde olan Belçikalı Santrafor Michy Batshuayi hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Basthuayi'nin kesin olarak takımdan ayrılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.

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