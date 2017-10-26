beIN'den Başakşehir iddiasına yalanlama
beIN MEDIA, Başakşehir Futbol Kulübü'nü satın alacakları yönündeki iddiaları yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada, "beIN Media Group'un Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü satın alma planı bulunmamaktadır" denildi.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün beIN Media tarafından satın alınacağına yönelik iddialara şirketten yalanlama geldi.
beIN MEDIA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Basında yer alan iddiaların aksine; ana hissedarımız beIN Media Group'un Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü satın alma planı bulunmamaktadır" denildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili beIN Media Group ve Digiturk'ün resmi iletişim kanalları haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder; kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.