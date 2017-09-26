Beşiktaş 2'de 2 yaptı

26 Eylül 2017

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig takımını Ryan Babel ve Anderson Talisca'nın golleri ile 2-0 yendi.

Leipzig’i sahasında 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki puanını 6’ya yükselten Beşiktaş, bu sonuçla sahasında oynadığı son 10 Avrupa maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Şenol Güneş’in göreve geldiği ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, sahasında oynadığı maçlarda Sporting Lizbon’la 1-1 ve Lokomotiv Moskova’yla da yine 1-1 berabere kalmıştı.

Siyah-beyazlılar son iç saha maçında ise İskenderbey’i 2-0’la geçmeyi başarmıştı. Grupta yalnızca son maçında deplasmanda kaybeden Beşiktaş, bu mücadelede aldığı sonuçla 3. sıraya gerilemiş ve gruptan çıkamamıştı.

Sahasında oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, gruptaki 3 iç saha maçını da o dönemde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamıştı.

Siyah-beyazlı takım ligi şampiyon olarak tamamlayarak bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.