Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Üç ayda borç yüzde 24 arttı

Başkan Arat, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra ekonomik sıkıntıları çözebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Arat, "Üç ay yüzde 24 oranında borç artmıştır. Önümüzde acı reçete var. Hepimiz birlik olalım. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak. Beşiktaş'ın 2024'te özlenen çizgiye dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tüpraş ile yapılan stat isim sponsorluğuna ilişkin konuşan Hasan Arat, "Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç'a çok teşekkür ediyorum. 25 Eylül'de 3 senelik para alınıyor. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para, 30 Kasım'da harcandı. Tüm yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi. Kulübe ne kaldı araştırıyoruz." diye konuştu.