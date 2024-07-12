Beşiktaş, Ciro Immobile'yle transfer görüşmelerine başladı
Beşiktaş, forvet oyuncusu Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başladı. İtalya'da Lazio'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu geçen sezon 11 kez fileleri havalandırdı.
AA
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Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.
Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.