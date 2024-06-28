Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru: Fibabanka 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş A Erkek Basketbol Takımımızın İsim ve Göğüs Sponsoru, ayrıca salon isim sponsoru artık Fibabanka. 2024-2025 sezonu boyunca takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, BKT EuroCup ve katılacağı tüm organizasyonlarda 'Beşiktaş Fibabanka' olarak anılacak. Salonumuz da 'BJK Fibabanka Spor Kompleksi' adını taşıyacak" denildi.