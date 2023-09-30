Beşiktaş, Fatih Altaylı'yı kınadı: Hukuki süreç başlayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olmalarının ardından yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden biriyle sarılan Beşiktaş oyuncusu Salih Uçan’ı önce çekiştirmiş, sonra itmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı da YouTube kanalında Güneş’in bu hareketlerini “Bu tabirim için beni bağışlayın ama hödükçe davranışlarını sürdürüyor” diyrek yorumlamıştı.

Beşiktaş, bugün yayınladığı yazılı açıklamada, Altaylı hakkında hukuki sürecin başlayacağını kaydetti.

Açıklamada şöyle dendi: "YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı’yı şiddetle kınıyoruz. Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın mensubuna yakışmayan ve terbiye sınırlarını aşan çirkin ifadeler kullanmıştır.

Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."