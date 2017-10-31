Beşiktaş, gruptan çıkma peşinde

31 Ekim 2017

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek.

Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Beşiktaş ile Monaco arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.

Kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek

Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, yarın da galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Beraberlikte Leipzig'in kazanmasını bekleyecek

Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu bekleyecek.

Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.

Kaynak: AA