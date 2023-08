Beşiktaş JK ve United Payment’tan iş birliği

Beşiktaş JK ile kadınların teknoloji, iş dünyası ve spor başta olmak üzere, hayatın her alanında daha fazla yer edinmesi adına çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin ilk e-para şirketlerinden United Payment, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı ismi ile anılacak siyah-beyazlı takımın oyuncuları, sahada United Payment logosunun yer aldığı formayla mücadele edecek.

“Beşiktaş Kadın Futbol Takımımız artık ‘Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı’ adıyla yeni başarılara imza atacak”

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk iş birliklerinde önemsedikleri kriterlerin başında, ‘kurumsal kültür uyumu’ ve ‘sosyal fayda üretme arzusu’ geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Amatör branşları çok daha geniş çevrelere ulaştırma’ hedefimiz; ‘altyapı ve öz kaynak odaklı yeni spor ekonomisi’ stratejimiz ve ‘sporun sadece futbol ve futbolun da sadece erkek oyunu olmadığı’ gerçeği bizi harekete geçiren diğer önemli unsurlardır. 120 yıllık köklü tarihimiz, bu vurguladığım ilkelerin hayata geçme örnekleriyle doludur. United Payment ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmasında, bu bahsettiğim tüm konularda artı değer yaratacak olmamız bizi ayrıca mutlu ediyor. Özel olarak ise kadınların hem hayatın tüm alanlarında hem de tüm spor branşlarında erkeklerle omuz omuza var olmaları, Beşiktaş JK olarak en önemli hedeflerimizden birisidir. Beşiktaş JK olarak, özellikle son dönemde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran Kadın Futbol Takımımızın marka değerini artırmak ve futbolumuzun itibarını daha da yukarılara çıkarmak amacıyla bu sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Her sponsorluk anlaşmasının karşılıklı faydası var elbette. Kulübümüzün 120 yıllık kurumsal itibarı ve marka değerinin, sponsorlarımıza da önemli bir katma değer sağladığını gözlemliyoruz ve elbette kulübümüzün başarılarında sponsorlarımızın payı da büyüktür. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin her iki kuruma ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz.”

United Payment tarafından yapılan açıklamada, bu sponsorlukla, dünya genelinde kadın futbolunun erkek futboluna göre daha az gündem olması, ücretlendirmelerin farklılığı, seyirci sayılarının azlığı gibi kadın futbolundaki düğümleri görünür kılarak, çözülmesi için gündem yaratmayı hedefledikleri vurgulandı.

“Kadınların futbolda da görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz”

Sponsorlukla ilgili görüşlerini paylaşan United Payment CEO’su İlker Sözdinler şu ifadeleri kullandı: “Şirket olarak, çalışanlarımız, sektörümüz ve toplumumuz için örnek olacak uygulamaları hayata geçirmek her zaman önceliğimiz oldu. Toplumda cinsiyet eşitliğini destekliyor, Türk ekonomisi ve tüm iş sektörlerindeki kadın çalışan ve yönetici sayısının artmasını arzuluyoruz. Finansal verilere göre ülkemizde erkeklerin yüzde 83’ü bir banka hesabına sahipken, kadınların yalnızca yüzde 53’ünün bir banka hesabı olduğunu görüyoruz ve bu oranla ne yazık ki Avrupa sıralamasında sonlarda yer alıyoruz. Bu anlamda kadınların finansal özgürlük ve erişime ulaşmaları için elimizden geleni yapmayı, buradaki potansiyeli ortaya çıkarmayı ve onları görünür kılmayı kendimize görev edindik. Bu anlayışla da birçok iş birliğine imza atıyor, sosyal sorumluluk projelerine ve küresel girişimlere destek oluyoruz. Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri (WEPs) Bildirisi’ni imzalayan ilk FinTek şirketlerinden biriyiz. Yine Sabancı Üniversitesi’nin önderlik ettiği “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance - BADV) projesi üyeleri arasındayız. Ayrıca geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın sponsorları arasındaydık. Beşiktaş JK, kadın futboluna verdiği önem ve gösterdiği hassasiyet ile yanında gururla durduğumuz bir kulüptür ve Beşiktaş JK ile aynı bakış açısında olmamızın mutluluğuyla bu yılki desteğimizi bir adım daha öteye taşıdık. Başarılarıyla binlerce kadına ilham olacağına inandığımız kadın futbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlendik. Çünkü tıpkı finans ve iş dünyasında olduğu gibi kadınlar futbolda da çok başarılı işlere imza atıyor ama ne yazık ki erkek futbolunun görünürlüğüne sahip olamıyor. Hayatın her alanındaki düğümleri çözmeyi kendine dert edinen bir marka olarak, bu sponsorluğun bizim için çok derin anlamları bulunuyor. Bu sponsorlukla kadınların hayatın her anında daha güçlü bir şekilde mücadele etmelerine destek olup, görünürlüklerine katkı sunarken; şirket olarak toplumun önyargılarına karşı duruşumuzu da sergiliyoruz. Sponsorluğumuzun tüm sektörlere ve markalara örnek olmasını dilerken; sektör fark etmeksizin ülkemizin tüm şirketlerini, kadınları her alanda ileri taşıyacak destek ve sponsorluklara davet ediyorum.”