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Beşiktaş Kulübü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Haber Merkezi
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Siyah-beyazlı kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.