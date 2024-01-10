Beşiktaş, Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile anlaştı
Beşiktaş, Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
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Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı paylaşım şu şekilde:
Beşiktaş’a Hoş Geldin Jonas Svensson
Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.