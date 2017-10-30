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Beşiktaş Sompo Japan, Çekya deplasmanında

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında yarın CEZ Nymburk'a konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Japan, Çekya deplasmanında
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Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak.

Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

Geride kalan 3 maçta iki takımın da ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunurken, Beşiktaş Sompo Japan averajla grup lideri durumunda.

Kaynak: AA

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