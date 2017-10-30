Beşiktaş Sompo Japan, Çekya deplasmanında
Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında yarın CEZ Nymburk'a konuk olacak.
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak.
Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 3 maçta iki takımın da ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunurken, Beşiktaş Sompo Japan averajla grup lideri durumunda.
Kaynak: AA