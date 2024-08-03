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Beşiktaşlı Ciro Immobile Süper Kupa'da maçın adamı!

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'a 2 gol atan Beşiktaşlı Ciro Immobile, gazetecilerin oylamasında 'maçın oyuncusu' seçildi.

Haber Merkezi
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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş, bugün İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele etti. Karşılaşma siyah-beyazlıların 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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Mücadelede 2 gol kaydeden siyah-beyazlıların İtalyan forveti Ciro Immobile, basın mensupları tarafından yapılan oylamada karşılaşmanın futbolcusu seçildi.

Kupa töreninde 34 yaşındaki futbolcuya, maçın futbolcusu ödülü takdim edildi.