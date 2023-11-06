Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly özür diledi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında dün Bitexen Antalyaspor'la karşılaşmıştı. Karşılaşma sırasında Tayfur Bingöl'le tartışan Eric Bailly oyundan alınmıştı.

Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyle özür diledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.