  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ta üyelik ücreti ve yıllık aidata zam
Takip Et

Beşiktaş'ta üyelik ücreti ve yıllık aidata zam

Beşiktaş Kulübü'nde üyelik giriş ücreti 20 bin liraya, yıllık aidat ise 500 liraya yükseltildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Siyah-beyazlı kulübün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulunda üyelik giriş ücreti ile yıllık aidatın değiştirilmesine ilişkin önerge verildi.

Oylamanın ardından üyelik giriş ücreti 5 bin liradan 20 bin liraya, yıllık aidat ise 250'den 500 liraya çıkarıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.