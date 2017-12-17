Beşiktaş'tan bol gollü galibiyet
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor Vodafone Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada Beşiktaş rakibini 5-1 yendi.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Vodafone parkta oynanan maçta Beşiktaş, Osmanlıspor'u 5-1'lik skorla yendi.
Beşiktaş'ın gollerini 32, 44 ve 52. dakikada Babel, 75. dakikada Negredo ve 87. dakikada Cenk Tosun attı. Osmanlıspor'un tek golünü ise 90+2'de Serdar Gürler attı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30'a yükseltti. Osmanlıspor ise 14 puanda kaldı.