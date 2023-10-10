“Bir altyapı futbolcusunun kulübüne yıllık maliyeti 150 bin TL”

DÜNYA Gazetesi, bu hafta Youtube kanalında Türk sporunun kanayan yarası olan “altyapı”ları gündemine aldı. Altyapı uzmanı araştırmacı-gazeteci Selahattin Ertaş, “Emre Ergül’le Spor Dünyası”na konuk oldu.

Aynı zamanda altyapı hocası olan Ertaş, en büyük sorunun göreve gelen yöneticilerin sabırlı olmaması olduğuna dikkat çekti: “Altyapı uzmanlığı bambaşka bir şey. Kulüplerde altyapılardan sorumlu olarak göreve gelen her yönetici hep aynı şeyi söyler: Ajax gibi model getireceğiz…

Ama bu sistem hiç gelmedi. Altyapı hocalarına 4-5 yıl sabredilmesi lazım. Sonra meyvesini toplarsınız.” Altyapılarda Türkiye’nin bugüne kadar gördüğü en iyi modelin Beşiktaş’ta Serpil Hamdi Tüzün zamanındaki model olduğunu söyleyen Ertaş, altyapı ekonomisi için de şu sıralamayı yaptı:

HOCA MAAŞI: “Asgari ücretten başlar, 20-25 bin lirayı geçtiğini sanmıyorum… Küme düşmemeye oynayan takımda asgari ücret bile almıyorlardır.”

SPOR OKULU ÜCRETLERİ: “Futbol, voleybol, basketbol… Hepsi… Spor okullarında fiyat 700 liradan başlar, bin 500 liraya kadar alanlar var.”

BİR ALTYAPI FUTBOLCUSUNUN MALİYETİ: “Hocaya verilen maaş, sigorta bedeli, bir futbolcunun kulübüne yıllık maliyeti 150 bin lirayı bulmaz… Kulüp, profesyonel yaşa gelene kadar çocuklara sadece yol ücretini verir. Maça gelip gitmesini bile ailesi halleder.”

ALTYAPI TAKIMININ KULÜBE MALİYETİ: “Bir futbol altyapı takımı, kulübe yaklaşık 120 bin euroluk yük verir. Voleybol ve basketbolda bu rakam 150 bin TL civarında.” Fatih Terim’in Sepp Piontek’in yardımcısı olduğu günden beri iyi bir altyapı hocası olduğunu belirten Ertaş, “Türkiye ve dışındaki yetenekleri biliyordu. İkisini harmanladı. Çok işler başardı” dedi.

Peki, dört büyükten hangisi, altyapı konusunda en iyi kulüp? Ertaş bu soruya da şu cevabı verdi: “En iyi altyapı Beşiktaş’ta var. Sonra G.Saray gelir. F.Bahçe’de sıkıntı şu: Altyapı hocasını sürekli değiştiriyorlar.”