Bisiklet tutkunları Antalya'da buluşacak

20 Aralık 2017

Antalya, 25 Şubat 2018 tarihinde ilk kez Gran Fondo'ya ev sahipliği yapacak. AKRA Gran Fondo Antalya’da binlerce bisikletçi pedal çevirecek. Bisikletçilerin Lara Caddesi’nden başlayacak mücadelesi, Belek oteller bölgesi ve Antalya EXPO'dan geçerek Özgürlük Parkı'nda sona erecek. Katılımcılar uzun parkurda 127, kısa parkurda ise 74 kilometre kat edecek.

Argeus Travel & Events tarafından AKRA Otel ana sponsorluğunda düzenlenecek olan AKRA Gran Fondo Antalya, Antalya’da bisiklet festivali coşkusu yaşatacak.

Bölge halkı, bu organizasyon ile birlikte Gran Fondo deneyimi ile tanışırken Türkiye’nin her yerinden bisikletçiler de Gran Fondo yarışı için şubat ayında Antalya’ya gelecek.

Amatör bisikletçilerin katılabildiği uzun yol bisikleti yarışı anlamına gelen Gran Fondo’da sporcular sezonun açılış yarışında, Antalya’nın güzellikleri arasında mücadele edecek.

Türkiye’deki ilk Gran Fondo yarışını 2015 yılında Kapadokya’da iki farklı parkurda düzenleyen Argeus Travel & Events ise bu alandaki deneyimleri ile AKRA Gran Fondo Antalya’da binlerce sporcunun mücadele etmesini sağlayacak.

Kayıtlar başladı

Kayıtlar, UCI ve Türkiye Bisiklet Federayonu yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenecek uzun ve kısa parkur yarışları için biner kişi ile sınırlı olacak.

AKRA Gran Fondo Antalya’ya kayıt yaptıracak olan sporcular, İstanbul Atatürk Hava Limanı ve Antalya Hava Limanı arasındaki uçuşlarında normal bagaj hakkına ek olarak bisikletlerinin taşınması için herhangi bir ek ücret ödemeyecek.