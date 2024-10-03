'Borsa ligi'nde dokuz ayın şampiyonu Fenerbahçe

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin değerlendirildiği spor endeksi yılın 9 ayında yüzde 4,3 azalış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Fenerbahçe, yılın 9 ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Bu dönemde, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 11,4 arttı.

Beşiktaş yüzde 40 kaybettirdi

Yılın 9 ayında yatırımcısına Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 40,5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 9,4 kaybettirdi.

Eylülde neler oldu?

Spor şirketlerinin borsada geçen ay sergiledikleri performansa bakıldığında geçen ay Beşiktaş yüzde 23,2, Fenerbahçe yüzde 20,5, Trabzonspor yüzde 19,8, Galatasaray yüzde 5,8 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, eylül ayını 11 milyar 164 milyon 944 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 100 milyon lirayla Trabzonspor, 7 milyar 581 milyon 600 bin lirayla Galatasaray, 6 milyar 852 milyon lirayla Beşiktaş izledi.