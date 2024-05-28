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Boston Celtics, NBA finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 105-102 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve finale yükseldi.

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NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, serinin 4. maçında deplasmanda Indiana Pacers'ı 3 sayı farkla mağlup etti.

Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı kaydederken, Jayson Tatum ise 26 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktı.

Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Seride durumu 4-0 yapan Boston Celtics, NBA finaline yükseldi.

Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves karşısında final serisinde 3-0 öne bulunuyor.