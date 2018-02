Burak Yılmaz: Beni ben yapan Trabzonspor'dur

02 Şubat 2018

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili kulübün resmi yayın organı Trabzonspor dergisine konuştu.

Karadeniz ekibinde tekrar forma giymenin mutluluğunu yaşadığını, Trabzonspor'un kendisi için çok önemli bir yer olduğu kaydeden Burak Yılmaz, bordo mavili takımın kendisine çok şey kattığına dikkat çekti.

"Beni ben yapan Trabzonspor'dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuşan deneyimli oyuncu, "Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim. Ben Trabzonspor'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir"

Röportajda, 2010-2011 sezonunun kendisi için önemine de değinen Burak Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-2018 sezonuna konsantre olduk ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez."

Kaynak: AA