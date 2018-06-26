Çağla Büyükakçay Wimbledon'a veda etti
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Ying-Ying Duan'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Wimbledon elemelerinde 7. kez boy gösteren Çağla Büyükakçay, tek kadınlar ilk turunda dünya sıralamasının 108. basamağındaki Çinli Ying-Ying Duan ile karşılaştı.
28 yaşındaki Çağla, elemelerin 4 numarası Duan'a 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Dünya 186 numarası Çağla Büyükakçay, Wimbledon'daki tek ana tablo deneyimini 2016'da yaşamıştı.
Kaynak: AA