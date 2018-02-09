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Çağla Büyükakçay'dan FED Kupası'nda rekor

FED Kupası'nda 37. galibiyetini alan Çağla Büyükakçay, milli formayla organizasyonda en çok maç kazanan sporcu oldu.

Çağla Büyükakçay'dan FED Kupası'nda rekor
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, FED Kupası'nda en çok galibiyet alan Türk sporcu oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam eden ve FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta milli takım formasıyla mücadele eden 28 yaşındaki Büyükakçay, kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi.

Açılış gününde son Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko'yu, ikinci gününde tek ve çiftler maçında Avusturyalı rakiplerini mağlup eden Büyükakçay, FED Kupası'nda 37. galibiyetini aldı ve bu organizasyonda en çok kazanan milli sporcu olarak tarihe geçti.

Büyükakçay, 36 galibiyeti bulunan Pemra Özgen'i geride bıraktı.

FED Kupası'nda 2004 yılından bu yana aralıksız mücadele eden milli tenisçinin teklerde 24, çiftlerde ise 13 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA

Son dakika çağla büyükçay

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