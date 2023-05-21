Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım belli oldu.



Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Böylelikle Çaykur Rizespor bir sezonun ardından Süper Lig'e döndü.

Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.

Kemal kılıçdaroğlu'ndan Çaykur Rizespor'a tebrik

Kemal Kılıçdaroğlu twitter hesabından şunu paylaştı:

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran @CRizesporAS

camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum.